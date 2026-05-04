Pioggia di medaglie per la Taekwondo Fenice al “Kim&Liu Centro” di Fondi

Una giornata memorabile, tinta d’oro e d’entusiasmo. Domenica 3 maggio, il Palazzetto dello Sport di Fondi è stato il palcoscenico di una prestazione straordinaria da parte dell’ASD Taekwondo Fenice di Terracina, assoluta protagonista del Kim&Liu Centro. La prestigiosa kermesse giovanile, promossa dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Taekwondo guidato da Marcello Pezzolla, e organizzata con il supporto della Taekwondo Arduini, ha richiamato ben 381 piccoli atleti provenienti da 38 società del Centro Italia. Sui tatami di Fondi, nelle categorie Beginners, Children e Kids, i giovanissimi della Fenice hanno letteralmente dominato la scena. Sotto la guida attenta del Maestro Simone Longarini e dei coach Leonardo Longarini e Samuele Marzella, la squadra ha conquistato un bottino eccezionale: 15 medaglie d’oro, 4 d’argento e 6 di bronzo.

Medaglie d’oro per Angelica D’Amico, Giulia Di Palma, Riccardo Antonetti, Andrea Villafrati, Lorenzo Scacchetti, Brandon Longarini, Tommaso Alfo Marchetti, Federico Conti, Matteo Mauti, Lorenzo Cormons, Sofia Quattrociocchi, Flaviano Cardinale, Samuele Falso, Mattias Celani e Chiara Tripodi. Argento per Riccardo Caprio, Federico Tamburo, Martina Di Palma e Mario Mandatori. Bronzo conquistati da Iris Rossi, Emanuele e Alessio Migliori, Mattia De Petris, Tommaso Nonis e Samanta Pinaffo. Da sottolineare anche le ottime prestazioni, pur senza podio, di Gianluca Del Bono, Federico Negossi e Leonardo Valvassori, che hanno comunque dimostrato grande valore e spirito competitivo.

Grande soddisfazione nelle parole del Maestro Simone Longarini: “È stata una domenica fantastica di sport per i nostri piccoli atleti, che hanno portato a casa un bottino di 15 ori, 4 argenti e 6 bronzi. Un risultato straordinario che conferma la Fenice tra le realtà più competitive e promettenti del panorama nazionale e testimonia la qualità del lavoro svolto e la crescita dei ragazzi. Un ringraziamento speciale va ai genitori per la correttezza del tifo e il supporto dimostrato”.