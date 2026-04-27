Pioggia di medaglie tra Sabaudia e Baronissi, super domenica per la Zhero Triathlon Latina

Una domenica all’insegna del successo per la Zhero Triathlon di Latina. Ieri, gli atleti della società pontina sono stati protagonisti di un incredibile “doppio impegno” che ha visto la squadra dividersi tra le strade di casa a Sabaudia e la trasferta campana a Baronissi, collezionando podi e prestazioni di altissimo livello sia nelle categorie Age Group che nel settore giovanile.

Grande prova di talento in provincia di Salerno nel Duathlon di Baronissi, organizzato dalla Terra dello Sport, dove i piccoli triatleti pontini hanno letteralmente dominato le classifiche. Podio interamente Zhero Triathlon nella categoria Minicuccioli con il trionfo al primo posto di Jouri Ben Jezia, seguita da Blu Malgarini (2ª) e Leila Yousfi (3ª). Primo posto anche nella categoria Cuccioli dove Tommaso Piroddi ha fatto la voce grossa, così come Andrea Carturan, che ha trionfato nella categoria Esordienti. Oro e bronzo nella categoria Youth A invece per Alessandro Bianchi, arrivato primo, e Matteo Carturan(2°). Prima di categoria anche Maria Bertesteanu, vittoriosa nella categoria Youth B.

Contemporaneamente, sul lungomare pontino, si è disputato il Triathlon Olimpico di Sabaudia, evento impeccabile curato dalla ASGS Guida Sicura. A trascinare i colori di Latina è stata la nutrita rappresentanza femminile, con le ormai celebri “Zhero Girls” che hanno conquistato podi pesanti in quasi tutte le categorie.

• Giulia Rossato (S2): 2ª classificata

• Fiorenza Zorzetto (S4): 1ª classificata

• Francesca Caparelli (M1): 1ª classificata

• Noemi Melardi (M1): 3ª classificata

• Stefania Cangiano (M2): 3ª classificata

• Ida Lenti (M5): 3ª classificata

Ottime anche le performance nel settore maschile, dove Gianluca Zufferli e Alessandro Grazioso hanno difeso con onore i colori sociali, piazzandosi rispettivamente al 14° e 16° posto nelle loro agguerrite categorie.