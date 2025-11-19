Pioggia e temporali, nuova allerta maltempo sul Lazio

La provincia di Latina si prepara a fare i conti con un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Dopo le precipitazioni degli ultimi giorni, il maltempo continuerà a interessare il territorio pontino e gran parte del Lazio, accompagnato da un graduale abbassamento delle temperature, come già indicato dagli esperti nelle scorse ore.

Per la giornata di domani, giovedì 20 novembre, la Protezione Civile regionale ha emanato una nuova allerta meteo, segnalando la possibilità di piogge diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale. In alcune aree, si prevedono quantitativi di precipitazioni che potrebbero risultare moderati.

Il Centro Funzionale Regionale, dopo aver esaminato i modelli previsionali e valutato i possibili effetti al suolo, ha disposto una allerta gialla per rischio idrogeologico su diverse zone del Lazio, comprese quelle che includono il territorio della provincia di Latina.

L’avviso sarà valido dalla mattinata di domani 20 novembre e per le successive 12-18 ore, periodo nel quale potrebbero verificarsi criticità legate a possibili smottamenti, ruscellamenti e allagamenti nelle zone più vulnerabili.