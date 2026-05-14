Pioggia, temporali e vento: scatta l’allerta maltempo sul Lazio

Il weekend si apre sotto il segno del maltempo per tutto il Lazio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che segnala un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla tarda mattinata di domani, venerdì 15 maggio. La tregua solare degli ultimi giorni lascerà il posto a una perturbazione che colpirà il Lazio con precipitazioni da sparse a diffuse, spesso accompagnate da fenomeni di forte intensità.Sono attesi rovesci e temporali che potrebbero risultare particolarmente violenti in alcune aree, portando con sé non solo piogge abbondanti, ma anche frequente attività elettrica e locali grandinate, fenomeni sempre più comuni in questa fase della stagione.

A rendere lo scenario ancora più delicato saranno le forti raffiche di vento che accompagneranno il passaggio della perturbazione, aumentando il rischio di caduta di rami, alberi o cartellonistica stradale. Secondo le previsioni, l’allerta resterà valida per un periodo compreso tra le 24 e le 36 ore successive alla mattinata di venerdì, coprendo quindi buona parte della giornata di sabato. Le autorità raccomandano la massima prudenza, specialmente durante gli spostamenti in auto e nelle zone storicamente esposte al rischio di allagamenti o accumuli d’acqua.