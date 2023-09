Pisanti Sport Power, passione di famiglia da due generazioni

I Pisanti sono una famiglia di sportivi da oltre trent’anni. Dal pugilato al karate, il fitness è comun denominatore. Mario è stato campione sul ring, Luigi sul tatami. Intorno si è creato uno staff e un legame di sangue e di passione. Cinture e medaglie in giro per l’Italia e il mondo e poi ancora voglia di ripartire, per continuare a promuovere la pratica sportiva. Mario si è trasferito a Pisa, Luigi ha pensato al suo quartiere, la Q4 a Latina, dove vive con i suoi cari e dove ha realizzato un sogno, quello di aprire una palestra. E’ la Pisanti Sport Power, sopra il Centro Lestrella, ma è più veloce arrivarci salendo le scale alle spalle del complesso di Largo Jacopo Peri. Facile individuare l’ingresso. Sotto c’è una pizzeria. E sopra: “Una famiglia”, risponde Luigi, pronto ad accogliere mister penna e taccuino per prendere due appunti, anche se le risposte sono talmente cariche di significato, che rimangono ben impresse in memoria: “Consentire a chi vive in questo quartiere di poter fare attività atletica e sportiva è un motivo di soddisfazione”.

Luigi Pisanti, cintura nera 4° Dan, ex atleta dell’Esercito Italiano, oggi laureato in Scienze Motorie, spiega come è tornato a indossare il kimono: “Tanti genitori mi hanno chiesto di ripartire, per insegnare ai loro bambini il karate. Mi sto divertendo tantissimo e i loro sorrisi trasmettono sensazioni bellissime”. Personal trainer e maestro di karate, nelle fasce di età dai 4 ai 6 anni e dai 7 ai 10. Luigi si occupa in particolare di questo, ma per tutto il resto, che è tantissimo, può avvalersi di collaboratori molto preparati, come il figlio Giuseppe, la compagna Laura e la sorella Claudia.

Più approcci al fitness, in una vera e propria Scuola di Formazione, come è la Pisanti Sport Power. Tra le novità spicca il funzionale con cuffie e un intero spettro di attività: calisthenics, taping, massaggio sportivo, mental coach, preparazione fisico-atletica ai concorsi militari, preparazione fisica multidisciplinare, posturale, pilates e zumba.

E chi ha prole al seguito? Bene, esiste il mammafit, ovvero attività fisica alla guida di un passeggino e con marsupio. Il treno è partito, per salire a bordo bastare andare a trovare gli amici della Pisanti Sport Power, dando pure uno sguardo attento al sito www.pisantisportpower.it, dove si trovano argomenti interessanti, partendo dalle offerte.

La prima masterclass si tiene invece questo pomeriggio dalle 16. Una multisessione di lavoro dalla posturale alla tonificazione, zumba, funzionale con cuffie e difesa personale.