Pisanti Sport Power trionfa al Campionato CSEN: tutti gli atleti a medaglia

Giornata trionfale per la Pisanti Sport Power, protagonista assoluta del Campionato Regionale di Karate CSEN Lazio, andato in scena domenica 26 ottobre al Palabandinelli di Velletri. La società pontina ha partecipato con 12 giovani atleti e tutti sono saliti sul podio, conquistando medaglie in ogni categoria. Un risultato straordinario che riempie d’orgoglio il maestro Luigi Pisanti e i tecnici Amelia Antoci e Sara Berardo, con quest’ultima capace di distinguersi anche da atleta, centrando una prestigiosa medaglia di bronzo nel Kumite.

“Tutti i bambini sono saliti sul podio – racconta il maestro – e la maggior parte di loro ha conquistato il primo posto. È la dimostrazione che stiamo lavorando nella direzione giusta, soprattutto nel settore del Palloncino e del Kumite, dove sono arrivati i migliori risultati”.

Le giovani cinture della Pisanti Sport Power hanno mostrato grande maturità agonistica, imponendosi sia nelle discipline tecniche del Kata sia nelle prove di combattimento controllato, dimostrando preparazione completa e spirito di squadra.

Tra le prestazioni più brillanti quella di Andrea Pisanti, che ha dominato la sua categoria conquistando l’oro nel Palloncino e il punteggio più alto dell’intera manifestazione. Applausi anche per Lorenzo De Leoni, protagonista nella categoria Parakarate con l’oro nel Kata e il bronzo nel Palloncino, a testimonianza dell’importanza inclusiva e formativa di questa disciplina.

Tutti gli atleti premiati:

Tommaso De Leoni: Oro nel Percorso e nel Palloncino

Emmagrazia Santoro: Argento nel Percorso, oro nel Kata e nel Palloncino

Andrea Pisanti: Oro nel Kata e nel Palloncino

Mia Pacchiega: Bronzo nel Percorso, nel Kata e nel Palloncino

Nicole Bove: Bronzo nel Palloncino

Rebecca Cenci: Bronzo nel Percorso

Aurora De Leoni: Bronzo nel Palloncino

Raffaello Testa: Bronzo nel Palloncino

Lorenzo De Leoni: Oro nel Kata e bronzo nel Palloncino

Simone Leggiero: Oro nel Kata

Paolo Del Pace: Bronzo nel Kumite

Sara Berardo: Bronzo nel Kumite

Un bottino eccezionale che conferma la Pisanti Sport Power come punto di riferimento per il karate giovanile nel Lazio e orgoglio del territorio pontino.