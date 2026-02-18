Piste ciclo-pedonali a Terracina, oltre due milioni dalla Regione

Una notizia importante arriva dalla Regione Lazio per la mobilità sostenibile di Terracina. È stata infatti stipulata la Convenzione tra la Regione Lazio e ASTRAL SpA per l’esecuzione dell’intervento di realizzazione del tratto ciclo-pedonale di collegamento tra Lungomare Circe e Lungolinea Pio VI. Con Deliberazione di Giunta Regionale dello scorso anno, il Comune di Terracina è stato ammesso al finanziamento di 2 milioni e 600 mila euro per la realizzazione del tratto ciclo-pedonale nell’ambito del PR Lazio FESR “Un’Europa più resiliente e più verde – Mobilità Urbana Sostenibile”, con l’obiettivo specifico di promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio”.

Ora è arrivata la stipula della convenzione con ASTRAL SpA, la Società della Regione Lazio che dovrà eseguire l’intervento. Tra le strade interessate, Interventi previsti, tra gli altri, in via Lombardia, viale Europa, viale Leonardo da Vinci, via Pecs, via Napoli, via Appia Nuova, via Pantanelle.