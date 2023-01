Pisterzo, motociclista perde il controllo e finisce in un dirupo

In via Provinciale per Pisterzo, nel comune di Prossedi, un motociclista rientrando nel capoluogo insieme ad altri amici, ha perso il controllo della moto urtando con violenza il muretto di un ponticello precipitando nel dirupo di 10mt.

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto iniziando le operazioni di recupero dell’uomo 50enne del capoluogo pontino.

Essendo la zona molto impervia si rendeva necessario, per il recupero del ferito, l’utilizzo di tecniche SAF derivanti dallo Speleo Alpinistica Fluviale.

Un lavoro di squadra complesso svolto dal personale dei Vigili del Fuoco che, con attrezzatura SAF, palo pescante e toboga, hanno portato a termine il recupero dando modo ai sanitari di trasportare con urgenza la persona al Goretti di Latina.