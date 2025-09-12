Pistola e munizioni sotto al cuscino, arrestato un 42enne a Cisterna

Un 43enne di Cisterna è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Cisterna in flagranza del reato di detenzione illegale di arma da fuoco e munizionamento. Al termine di un’attività condotta dagli uomini guidati dalla dirigente Morelli, in casa dell’uomo è stata rinvenuta l’arma nascosta in camera da letto, in un borsello posto sotto ad un cuscino.

Insieme all’arma, una calibro 9 con matricola abrasa, i poliziotti hanno rinvenuto anche 11 proiettili, alcuni dei quali inseriti nel caricatore e dunque pronti per essere esplosi. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguiranno per stabilire l’origine e la provenienza dell’arma sequestrata.