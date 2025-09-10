Più controlli e operazioni interforze: Latina sulla difensiva dopo le due esplosioni

Le due esplosioni dei giorni scorsi hanno portato tanta paura nel capoluogo, con la popolazione che, preoccupata, a gran voce ha richiesto un aumento della sicurezza nella città. Questo è presto arrivato, soprattutto dopo la riunione odierna in Prefettura, che ha visto protagonisti le massime autorità delle forze dell’ordine, il Prefetto, Vittoria Ciaramella e il sindaco di Latina, Matilde Celentano:

“Nel corso della riunione – afferma Vittoria Ciaramella – è stato effettuato un approfondimento congiunto dei due eventi, in merito ai quali sono in corso serrate attività investigative da dell’Arma dei Carabinieri, con il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria. Tali episodi hanno destato nella comunità locale una percezione di insicurezza e una sensazione di allarme, a fronte della quale è stata disposta, ferme restando le indagini ancora in atto, l’immediata intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, in particolare nelle aree interessate dalle esplosioni.

“Nel contempo – continua – è stata assicurata al Sindaco la massima attenzione di questa Prefettura, al fine di innalzare il livello di sicurezza percepita da parte della collettività. Saranno, pertanto, effettuati, nei prossimi giorni, servizi straordinari di controllo mirati e visibili, con personale in divisa e in borghese e pianificate operazioni interforze ‘Ad Alto Impatto’, che consentiranno di offrire una risposta pronta ed efficace alle esigenze di sicurezza della comunità locale”.

In merito alla situazione ha preso parola anche il sindaco, che ha commentato così le parole del Prefetto: “Desidero ringraziare il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, per aver prontamente convocato questa mattina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di affrontare in maniera coordinata e decisa i due gravi episodi verificatisi nella nostra città, dove, nell’arco di 24 ore, sono esplosi ordigni in via Guido Rossa e in via Darsena”.

“Voglio tuttavia rassicurare la popolazione – conclude il sindaco – poiché sono in corso accurate indagini da parte delle forze dell’ordine, alle quali va tutta la mia fiducia. Contestualmente, saranno avviate verifiche sugli appartamenti del complesso di via Guido Rossa, per accertare eventuali situazioni di occupazione abusiva o altre irregolarità. Confido pienamente nel lavoro delle forze dell’ordine e invito tutta la cittadinanza a mantenere fiducia nelle istituzioni: sono certa che i responsabili verranno individuati al più presto, permettendo così di ristabilire serenità e sicurezza per l’intera comunità”.