Più di un etto di droga in casa, giovane 29enne di Sezze nei guai

Un 29enne di Sezze è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha proceduto al controllo di un’auto condotta da un giovane che si da subito ha assunto un atteggiamento di insofferenza, manifestando nervosismo non giustificato rispetto alla semplice richiesta dei documenti.

Militari che poi hanno proceduto a perquisizione del veicolo che pero ha dato esito negativo, nonostante questo ai Carabinieri non è sfuggita la perdurante agitazione e insofferenza del soggetto e così hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione del 29enne di Sezze.

Una volta li i Carabinieri hanno rinvenuto un panetto di hashish di 58 grammi all’interno di un contenitore chiuso in un cassetto della sala da pranzo, nonché un sacchetto di carta contenente marijuana per un peso di 51 grammi ed un coltello sporco di sostanza.

Inoltre, sempre nella stessa sala da pranzo, in un altro mobile, i militari hanno rinvenuto un barattolo di vetro contenente 0,42 grammi di marijuana e altri 1,65 grammi di hashish; in un altro involucro di plastica, invece, altri 1,42 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione con residui di marijuana.

Tutta la sostanza è stata sottoposta a sequestro ed il giovane setino è stato tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, dandone comunicazione al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Latina, Giuseppe Miliano, che ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida da parte del Giudice per le indagini preliminari.