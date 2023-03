Più sicurezza nei pronto soccorso per medici ed infermieri

Nell’incontro tra Prefettura di Latina, Questura, Comando dei Carabinieri, Comando della Guardia di Finanza e Direzione Generale della Asl Latina, si è definito il piano di miglioramento della sicurezza degli operatori sanitari nei Pronto Soccorso. Un primo risultato del percorso durato diversi incontri, con l’obiettivo di individuare misure di prevenzione e contrasto ad ogni forma di aggressione, ed è prevista l’attivazione nel mese di Aprile della nuova Postazione di Pubblica Sicurezza all’interno del Pronto Soccorso di Latina. L’orario di funzionamento presso l’Ospedale Dono Svizzero di Formia, è passato da 8.00 -14.00 a 8.00 – 20.00, garantendo così la copertura anche nell’orario pomeridiano. E’ stata rafforzata anche l’attività di vigilanza generica radiocollegata (VGR) nei quattro pronto soccorso della ASL, in quanto reputati punti sensibili. Nell’incontro è stata rimarcata l’importanza della diffusione di una sana cultura di educazione e rispetto, nonché di condanna decisa a ogni forma di violenza verso gli operatori sanitari e per la progettazione di linee di intervento, in stretto coordinamento tra le istituzioni del territorio, per la promozione di idonee iniziative di formazione, sinergie e sensibilizzazione in tema