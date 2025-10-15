Più tutele e sicurezza, buone notizie per la Polizia Locale di Latina

Si è concluso con esito positivo il tavolo tecnico dedicato alla Polizia Locale di Latina svolto presso il Comando di Piazzale dei Mercanti. All’incontro hanno partecipato l’Amministrazione comunale, rappresentata dalla Vice Comandante della Polizia Locale Sabrina Brancato, le organizzazioni sindacali FP CGIL, UIL FPL, CSA RAL e la RSU del Comune.

Il confronto ha portato alla definizione condivisa di un protocollo d’intesa che segna un importante passo avanti sul piano organizzativo e contrattuale, introducendo miglioramenti concreti nella vita lavorativa quotidiana del personale del Corpo. Tra i principali punti dell’accordo, è stata confermata la liquidazione delle spettanze relative al progetto “Latina Sicura 2025” fino al mese di agosto, con pagamento previsto entro novembre. Inoltre, sarà istituito un gruppo tecnico paritetico incaricato di verificare le presenze e garantire equità nella distribuzione dei compensi. Grande attenzione anche ai servizi straordinari, fondamentali nei momenti chiave dell’anno. È stata avanzata la richiesta di rifinanziamento per garantire la copertura economica degli eventi speciali come la Maratona di Latina, il Capodanno e il passaggio della Fiamma Olimpica.

Un altro punto centrale riguarda la tutela previdenziale: l’Amministrazione si è impegnata a recuperare i contributi non versati al Fondo Perseo Sirio, a beneficio di tutto il personale interessato. Sul fronte del welfare, si procederà con la revisione del regolamento dei buoni pasto, al fine di assicurare condizioni di equità per il personale turnista, spesso penalizzato. In materia di sicurezza operativa, è stata confermata la fornitura prioritaria di giubbotti antiproiettile, per proteggere gli operatori impegnati in servizi di ordine pubblico o in attività ad alto rischio.

I risultati di questo tavolo tecnico saranno ora oggetto di recepimento in sede di Delegazione Trattante, dove tutte le parti — pubblica e sindacale — dovranno formalizzare gli impegni assunti per renderli pienamente esigibili e applicabili. Le organizzazioni sindacali FP CGIL, UIL FPL e CSA RAL esprimono soddisfazione per l’intesa raggiunta, considerandola un segnale concreto di attenzione e rispetto verso un Corpo che ogni giorno garantisce sicurezza, legalità e presidio sul territorio. Tuttavia, i sindacati ribadiscono con forza la necessità di affrontare al più presto una questione strutturale: la grave carenza di organico. In una città complessa e vasta come Latina — seconda del Lazio per estensione territoriale — la mancanza di personale non è più sostenibile, soprattutto in un contesto segnato da una crescente pressione criminale.