Plastic Free, ieri in provincia due eventi all’insegna dell’ecosostenibilità

E’ stata una domenica all’insegna del rispetto per l’ambiente quella vissuta ieri a Priverno, i volontari di Plastic Free, assieme ad alcuni detenuti, hanno ripulito da plastica e rifiuti vari il lungofiume dell’Amaseno.

Dopodiché il gruppo ha fatto visita all’abbazia di Fossanova e concluso la giornata con un piccolo rinfresco offerto dall’amministrazione di Priverno. Intervenuti all’evento di raccolta anche sindaco ed assessore del comune di Priverno, oltre che il referente regionale di Plastic Free Emanuele Pirrera e il ref provinciale Adriano Salvatori.

Alle ore 18:30 invece ci si è spostati al Teatro Fellini di Pontinia dove uno spettacolo di danza ha confermato l’intensa collaborazione tra Plasticfree e DanzArte. Danza e rispetto per l’ambiente hanno fatto da padrone in una serata all’insegna del vivere ecosostenibile. Il ricavato è stato devoluto all’associazione Plastic Free. Hanno partecipato all’evento il referente provinciale Salvatori Adriano e la ref per il comune di Pontinia Daniela Lombardi e l’associazione DanzArte di Margherita e Benedetta Catone.