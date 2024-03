Plastic Free incontra gli studenti dell’Istituto Pacifici di Sezze

Plastic Free è tornato nelle scuole di Sezze con l’obiettivo di integrare le tematiche ambientali con un progetto scolastico sulla legalità. Il referente provinciale di Plastic Free di Latina, Adriano Salvatori, ha tenuto una sessione davanti a 150 studenti dell’Istituto comprensivo ”Pacifici” di Sezze, nello specifico alle classi seconde, dalla 2A alla 2G. Ma non è la prima volta che tiene delle lezioni ambientali in questo Istituto, il 4 marzo ha coinvolto 60 studenti di due terze e due quarte, con il supporto di Silvia Salvatori, vicereferente provinciale di Latina, ed Eleonora Rossi, referente comunale di Maenza.

Salvatori ha sottolineato come gesti apparentemente innocui, come gettare una cicca di sigaretta o rilasciare un palloncino in aria, possano avere conseguenze legali e ambientali gravi. Ha spiegato che una singola cicca può contaminare fino a 100 litri d’acqua e un palloncino può intrappolare e uccidere gli esseri viventi, suscitando stupore tra i ragazzi per la rivelazione di queste realtà spesso sottovalutate. Durante l’incontro, è stato affrontato anche il tema dell’ignoranza e dell’omertà riguardo all’abbandono di rifiuti in natura, per evidenziare l’importanza di non ignorare i comportamenti scorretti, nemmeno quelli dei compagni di classe. Salvatori ha inoltre fornito consigli pratici su come fare la spesa in modo ecosostenibile e come correggere gli atteggiamenti non sostenibili dei genitori. L’iniziativa ha stimolato un dialogo costruttivo tra gli studenti e i loro insegnanti sulle questioni ambientali, culminando con la richiesta di Salvatori di individuare tra gli insegnanti dei referenti per il Comune di Sezze. Due insegnanti hanno risposto positivamente, proponendosi per il ruolo, segnando un altro passo in avanti nella collaborazione tra la scuola e Plastic Free per promuovere la consapevolezza ambientale tra i giovani e i meno giovani.