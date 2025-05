Plastica e secco in strada da settimane, è caos rifiuti a Borgo Sabotino

Plastica e secco non ritirati da giorni e rifiuti in strada. E’ questa la situazione con cui devono fare i conti i residenti di Borgo Sabotino, che ormai da settimane combattono col problema dei rifiuti che non vengono ritirati dal personale di Abc.

Un problema che va avanti da quando è stato modificato il calendario della raccolta, e a farne le spese sono i residenti di alcune zone del borgo, che con i mastelli pieni non sanno più dove mettere l’immondizia accumulata.

Di questa problematica se n’era accorto già due mesi fa il presidente di un’associazione di volontariato di Borgo Sabotino, che propose un cambio di mastelli con quelli più capienti almeno nelle zone critiche. Un appello però ignorato dai vertici dell’azienda speciale, che continuano a nascondersi e a giustificarsi dietro il problema della carenza di personale.