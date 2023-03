Play off 5′ post, la Top Volley riceve Padova

Domani, giovedì 16 marzo alle 20.30, la Top Volley Cisterna troverà sulla strada dei preliminari Play off 5 posto la Pallavolo Padova.

La Top Volley Cisterna, nona al termine della prima fase, ospita la Pallavolo Padova, che ha chiuso decima la Regular Season. Nell’attuale stagione gli scontri diretti tra i due team hanno prodotto un successo per parte, il Club patavino è avanti per 20 vittorie a 16 nella totalità dei faccia a faccia con i pontini.

Play Off 5° posto: si apre con il turno preliminare, un girone a tre squadre con gare di andata in ritorno. In lizza le formazioni che hanno chiuso la Regular Season tra il 9° e l’11° posto: Cisterna, Padova e Taranto. La formazione vincitrice della fase preliminare parteciperà al Girone Play Off 5° posto con le quattro squadre eliminate nei Quarti dei Play Off Scudetto. In palio un pass per la Challenge Cup 2024.

Il match di domani sarà per i pontini determinante per riscattare la bella stagione appena trascorsa, in cui capitan Michele Baranowicz e compagni hanno più volte espresso una buona pallavolo. L’incontro sarà trasmesso in diretta su volleyballworld.tv.

Petar Dirlic, Top Volley Cisterna:

“Siamo molto insoddisfatti perché non siamo entrati nei playoff, ma dobbiamo dimenticarlo molto velocemente il risultato di Superlega perché la prossima partita è già alle porte. Abbiamo piccoli problemi con gli infortuni, ma non c’è dubbio che chiunque sia in campo darà il 100% per vincere”.

Jacopo Cuttini, Allenatore Pallavolo Padova:

“Ora inizia una nuova fase della stagione. Si è conclusa probabilmente quella più importante visto che metteva in palio la permanenza in SuperLega, quindi questa post season la giocheremo concentrandoci non solo sul risultato. Abbiamo degli obiettivi tecnici da valutare, così come vogliamo dare spazio a giocatori che hanno avuto meno possibilità di mettersi in mostra finora e che ci possono aiutare per la nostra prospettiva”.

1a giornata Preliminari Play Off 5 Posto Credem Banca

Giovedì 16 marzo 2023, ore 20.30

Top Volley Cisterna – Pallavolo Padova

Arbitri: Verrascina Antonella, Saltalippi Luca (Autuori Enrico)

Video Check: Rizzo Andrea

Segnapunti: Scudiero Simona

Diretta Volleyballworld.tv

Riposa: Gioiella Prisma Taranto

PRECEDENTI: 36 (16 successi Top Volley Cisterna, 20 successi Pallavolo Padova).

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 – 2 volte in Regular Season (1 successo Cisterna e 1 successo Padova).

PRECEDENTI AI PLAY OFF 5° POSTO: 1 precedente nella 5a di andata Girone 2020/21 (1 successo Padova).

EX: Andrea Mattei a Padova nel 2013/2014, 2014/2015; Davide Saitta a Cisterna nel 2003/2004, 2009/2010.

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Josè Miguel Gutierrez – 1 punto ai 100, Marko Sedlacek – 3 punti ai 300 (Top Volley Cisterna); Davide Gardini – 34 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera Play Off 5° posto: Aidan Zingel – 19 punti ai 200 (Top Volley Cisterna); Marco Volpato – 26 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera tutte le competizioni: Marko Sedlacek – 14 punti ai 500 (Top Volley Cisterna); Davide Saitta – 4 muri vincenti ai 300 (Pallavolo Padova).

Gli abbonamenti di Regular Season non sono validi, per assistere all’incontro dei Preliminari Play Off 5 Posto i tickets sono a disposizione su:

Vivaticket.com

Punti vendita Vivaticket

Biglietteria del palazzetto

Le tipologie di biglietti in vendita:

TRIBUNA GOLD

INTERO: € 15,00

RIDOTTO € 10,00 *

TRIBUNA SILVER

INTERO: € 10,00

RIDOTTO € 5,00 *

*solo per UNDER 16 riservato per nati/e dal 1 Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2017.

presentando valido documento di riconoscimento)

INGRESSO GRATUITO per nati/e dopo il 1 Gennaio 2018.