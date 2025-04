Play Off 5° posto, il Cisterna Volley a Verona per sfatare il tabù scaligero

Il Cisterna Volley si prepara per una sfida cruciale per i playoff quinto posto: sabato alle ore 20 sarà di scena al Pala AGSM di Verona contro la Rana Verona di coach Simoni. Dopo l’ottimo 3-0 rifilato alla Yuasa Battery Grottazzolina, i pontini vogliono proseguire il buon momento e cercare la prima vittoria assoluta contro gli scaligeri, che finora hanno sempre avuto la meglio nei cinque precedenti.

C’è fiducia nell’ambiente cisternese, anche perché l’ultima sfida tra le due formazioni, giocata proprio in Veneto, è stata combattutissima, finita solo al tie-break e valsa il primo punto della stagione per la squadra di coach Falasca.

“Rana Verona è un avversario di valore, sicuramente una delle squadre più forti di questo campionato – ha detto ai microfoni della società Alessandro Finauri – noi da parte nostra proveremo a fare la nostra partita contro una delle squadre più importanti in questo Play Off 5° Posto. Sono contento della partita contro Grottazzolina, sia per la squadra che per la mia prestazione. Lavoriamo duramente tutta la stagione per poi farci trovare pronti in momenti come questi, e, nel mio caso, per dimostrare in primis a me stesso di poter stare a questo livello”.