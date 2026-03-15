Play off 5° posto, terminate le vacanze del Cisterna Volley

Si chiude oggi, domenica 15 marzo, l’ultima giornata di riposo per i ragazzi del Cisterna volley. Dopo la chiusura della regular season e una meritata pausa rigenerante, la squadra si ritroverà domani, lunedì 16 marzo, per riprendere gli allenamenti agli ordini di coach Daniele Morato. L’obiettivo è chiaro: farsi trovare pronti per i playoff quinto posto che inizieranno ad aprile e che mettono in palio il pass per la Challenge Cup.

Quest’anno la corsa verso l’Europa cambia volto. Addio al classico girone all’italiana: la post-season si giocherà con la formula dei quarti di finale, semifinali e finale.

Cisterna sfiderà una delle formazioni eliminate dai playoff scudetto.

Ecco le date chiave dei quarti: 5 aprile: Gara 1 (Trasferta), aprile: Gara 2 (Casa), 12 aprile: eventuale bella (Trasferta)

Il tecnico ha analizzato il momento della squadra, sottolineando l’importanza del recupero dopo le fatiche della stagione regolare:

“La settimana di pausa è servita per riposarci mentalmente e fisicamente: dopo aver chiuso la Regular season siamo partiti per Dubai, era necessario scaricare tutto quello che avevamo accumulato una volta tornati a casa. Da lunedì si riprende, nella prima settimana il lavoro fisico sarà importante, sempre alternato con sedute tecniche. In questo momento servirà mantenere comunque alta l’attenzione nonostante manchino tre settimane alle gare ufficiali, in modo di poter essere pronti mentalmente quando si tornerà a giocare le gare che contano”.

Mentre la prima squadra riprende a sudare, i giovani della Marino Cisterna Volley sono pronti per una sfida decisiva. Domani, lunedì alle 15:30, il Palazzetto dello Sport “Marino Pallavolo” ospiterà il ritorno dei quarti di finale della Del Monte Junior League contro Milano.

Forti del successo per 3-1 ottenuto all’andata, i ragazzi di coach Ronsini hanno diverse opzioni per il passaggio del turno: basterà vincere con qualsiasi risultato o anche perdere al tie-break. In caso di sconfitta per 1-3 si deciderà tutto al Golden Set. L’imperativo però è scendere in campo per vincere e confermare quanto di buono mostrato nella gara d’andata.