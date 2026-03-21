Play-off al via: Sabaudia accende il Pala Vitaletti per la sfida con San Giustino

È il momento che tutti aspettavano. Dopo mesi di lavoro e una regular season combattuta, la stagione entra nel vivo: domani alle ore 18 il Pala Vitaletti sarà il palcoscenico del primo atto degli ottavi di finale dei play-off di Serie A3. La Viridex Sabaudia ospiterà l’ErmGroup Altotevere San Giustino in una sfida che promette equilibrio e intensità.

In casa pontina cresce l’attesa, alimentata anche dall’ultimo successo in regular season, il 3-1 conquistato contro Campobasso, che ha restituito fiducia e consapevolezza al gruppo guidato da coach Stefano Beltrame. Ma ora cambia tutto: i play-off sono un’altra storia, una competizione breve e senza appelli, dove ogni dettaglio può risultare decisivo.

A sottolinearlo è il palleggiatore Gabriele Mariani, che invita a mantenere alta la concentrazione fin dal primo scambio:

«Sicuramente i play-off sono un campionato a sé perché si giocano soltanto due partite da dentro o fuori e bisogna subito prenderli col piede giusto, altrimenti si fatica a riprendere un eventuale passo falso nella seconda sfida. Li affrontiamo in modo positivo anche sulla spinta della vittoria che abbiamo ottenuto per 3-1 nell’ultima di regular season con il Campobasso».

Di fronte ci sarà una squadra solida e ben organizzata come San Giustino, avversario da non sottovalutare e capace di mettere in difficoltà chiunque. I precedenti raccontano di un equilibrio sostanziale: una vittoria per parte nella stagione 2023/2024, a conferma di un confronto sempre aperto.

Per la Viridex Sabaudia, però, il fattore campo può rappresentare un’arma in più. Il pubblico del Pala Vitaletti è pronto a farsi sentire, spingendo Onwuelo e compagni in una gara che può già indirizzare la serie. L’obiettivo è chiaro: costruire un vantaggio importante da difendere poi nella sfida di ritorno.

L’atmosfera in città è quella delle grandi occasioni e tutto è pronto per una partita che segna l’inizio della fase più delicata della stagione. A dirigere l’incontro saranno Gianclaudio Bosica e Giulio Bolici, mentre il match sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

A Sabaudia è tempo di play-off: adesso la parola passa al campo.