Play off Challenge, Top Volley a Padova per la prima di ritorno

La Top Volley torna in campo per i preliminari Play Off 5 posto Credem Banca. Domenica alle 15.30 i ragazzi di coach Fabio Soli sfideranno, alla Kioene Arena, i padroni di casa della Pallavolo Padova in quello che sarà il primo match di ritorno.

Dopo il primo turno di andata, Cisterna, Taranto e Padova hanno tre punti in classifica avendo collezionato una vittoria a testa. Un girone a tre con gare di andata in ritorno. In lizza le formazioni che hanno chiuso la Regular Season tra il 9° e l’11° posto. La formazione vincitrice della fase preliminare parteciperà al Girone Play Off 5° posto con le quattro squadre eliminate nei Quarti dei Play Off Scudetto. In palio un pass per la Challenge Cup 2024. L’incontro di domenica alla Kioene Arena verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma web volleyballworld.tv

Queste le parole di Damiano Catania, libero della Top Volley Cisterna:

“Stiamo preparando la partita al meglio dopo una Regular Season che ci ha visti protagonisti. La trasferta di Padova sarà impegnativa, loro hanno una squadra che sta giocando una buona pallavolo anche in questi preliminari, non dobbiamo trovare scuse e fare la nostra partita. Dal canto nostro ci siamo concentrati analizzando gli avversari, cercando di arrivare in campo con le armi giuste per contrastarli. Ce la metteremo tutta per provare a raggiungere questo girone di Play Off 5 posto, vedremo se il campo ci darà ragione”.