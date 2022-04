Play off quinto posto, domani Top Volley Cisterna a Milano

I ragazzi di coach Fabio Soli scendono in campo all’Allianz Cloud per il secondo match nel girone unico playoff quinto posto, di nuovo in esterna, contro l’Allianz Powervolley Milano.

Una partecipazione a coronamento di una stagione difficile, ma allo stesso tempo esaltante per i risultati ottenuti. La squadra pontina è reduce dalla sconfitta contro Piacenza nella sfida del primo turno del girone playoff quinto posto.

Cisterna ha chiuso all’ottavo posto della Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca con 30 punti. La Allianz Powervolley Milano traghettata da Roberto Piazza si è piazzata quinta con 41 punti. Domenica 24 aprile, alle 18, l’incontro tra la Top Volley Cisterna e la Allianz Powervolley Milano sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv.

Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna): “Vogliamo affrontare queste quattro partite al meglio e arrivare in semifinale e finale per dei playoff che consentono di entrare in Europa per una coppa ed è sempre un obiettivo importante. Dobbiamo restare concentrati per questo periodo post-season, per me più partite gioco, essendo giovane e meglio è. Dobbiamo giocare sempre al meglio. Fare bene in questi playoff ci ripaga di tutti gli sforzi fatti quest’anno, che non è stato per niente facile, dopo tutti gli infortuni. il coach prima di ogni partita ci dice sempre di entrare in campo e goderci l’incontro e prenderci ciò che ci meritiamo per il valore della nostra squadra”.

Matteo Maiocchi (Allianz Powervolley Milano): “La sfida contro Cisterna sarà una partita molto difficile; la Top Volley ha disputato un ottimo campionato e da parte nostra sicuramente dobbiamo riguardare la partita di andata che ha visto uscire loro vincitori in casa nostra. Inoltre, hanno degli ottimi giocatori, come Rinaldi e Baranowicz, noi dovremo essere bravi a giocare di squadra e mettere tanto entusiasmo per questo finale di stagione. Sono sicuro che riporteremo la vittoria all’Allianz Cloud e inizieremo la nostra rincorsa per questo play off quinto posto”.

Assente a Milano Bardia Saadat per la rescissione consensuale del contratto tra la Top Volley Cisterna e l’opposto iraniano. Il 19enne, all’esordio in A1, era arrivato a Cisterna il 28 novembre dello scorso anno. Il suo apporto è stato essenziale soprattutto dopo l’infortunio di Szwarc, per alternarsi con Peter Dirlic nel ruolo di opposto, giocando in totale 13 gare per 22 set complessivi.

Coach Fabio Soli gli ha dato spazio schierandolo in due occasioni nel sestetto di partenza. Saadat si è fatto trovare pronto e ha totalizzato 19 punti finali, tra cui un ace. La Top Volley Cisterna ringrazia Bardia Saadat per l’impegno e l’abnegazione sempre mostrate sia in allenamento che in partita e gli augura le migliori fortune professionali.

Cisterna e Milano si sono affrontate 23 volte nel massimo campionato italiano con 13 successi per la formazione pontina e 10 per i lombardi.

Tra gli ex schierati in campo dai padroni di casa Jean Patry a Cisterna nella stagione 2019/2020 e Yuki Ishikawa con la Top Volley nei due campionati giocati dal 2016 al 2018. Tra i laziali Stephen Maar ha giocato a Milano nel 2018/2019 e nel 2020/2021, Elia Bossi nella stagione 2018/2019 e Matteo Picchio cresciuto nelle giovanili lombarde dal 2012 al 2016.

La partita tra la Top Volley Cisterna e la Allianz Powervolley Milano sarà diretta dalla coppia arbitrale Spinnicchia Giorgia e Mattei Lorenzo, terzo arbitro Manzoni Barbara, al video check Ugolotti Davide e verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 18, in radio: Antenne Erreci, raggiungibile in Fm sui 97.3 e in streaming dal sito www.radioantenne.it oppure tramite app gratuita dagli store Apple e Android.

Allianz Powervolley Milano – Top Volley Cisterna

PRECEDENTI: 23 (13 successi Top Volley Cisterna, 10 successi Allianz Powervolley Milano)

EX:

Jean Patry (Allianz Powervolley Milano) a Cisterna nella stagione 2019/2020

Yuki Ishikawa (Allianz Powervolley Milano) con la Top Volley nei due campionati giocati dal 2016 al 2018

Stephen Maar (Top Volley Cisterna) ha giocato a Milano nel 2018/2019 e nel 2020/2021

Elia Bossi (Top Volley Cisterna) con i lombardi nella stagione 2018/2019

Matteo Picchio (Top Volley Cisterna) cresciuto nelle giovanili milanesi dal 2012 al 2016

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Yuri Romanò – 6 attacchi vincenti a 1500 (Allianz Powervolley Milano); Stephan Maar – 5 muri vincenti a 150 (Top Volley Cisterna); Peter Dirlic – 3 attacchi vincenti a 300 (Top Volley Cisterna); Giacomo Raffaelli – 2 punti vincenti a 650 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Yuri Romanò – 3 attacchi vincenti a 1600 – 5 muri vincenti a 100 (Allianz Powervolley Milano); Leandro Mosca – 8 punti a 500 (Allianz Powervolley Milano); Aidan Zingel – 3 battute vincenti a 100 (Top Volley Cisterna); Tommaso Rinaldi – 16 punti a 300 (Top Volley Cisterna); Giacomo Raffaelli 16 punti a 700 (Top Volley Cisterna).