Play out, buona la prima della Benacquista: domani gara 2

Dopo la convincente vittoria in Gara 1 contro Fiorenzuola, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara al secondo atto della serie playout contro Fiorenzuola. L’appuntamento è fissato per domani 13 maggio alle ore 20:00, ancora una volta al Palazzetto dello Sport di Ferentino. Si gioca al meglio delle cinque gare, quindi obiettivo è centrare tre vittorie. Un successo significherebbe portare la serie sul 2-0 e andare a gara 3 in trasferta venerdì 16 con i migliori presupposti per chiudere il discorso. Coach Martelossi lo sa bene, e insieme al suo staff sta lavorando su mentalità, concentrazione difensiva e gestione dell’intensità. Attesa anche per il supporto del pubblico, che in Gara 1 ha dato una spinta determinante nonostante la trasferta forzata.

Latina parte lenta, poi domina

Nel primo atto dei playout, Latina ha saputo imporsi con autorità su Fiorenzuola per 72-56, al termine di una sfida iniziata in salita ma chiusa in crescendo. I nerazzurri hanno ribaltato l’inerzia dopo un primo tempo difficile (38-39), grazie a un ottimo terzo quarto e a una gestione attenta nella ripresa.

Protagonisti assoluti Caffaro (22 punti e 7 rimbalzi) e Rossi (14 punti, 8 rimbalzi, 7 assist), trascinatori nei momenti chiave. Determinante anche l’apporto della panchina e il calore del pubblico, arricchito dalla presenza di molti giovani del settore giovanile.

Tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina Basket – Fiorenzuola Bees (17-23; 38-39; 61-52) 72-56

Benacquista Assicurazioni Latina Basket:

Caffaro 22, Bechi 8, Pellizzari 2, Giancarli 2, Mennella 8, Baldasso 5, Merletto 5, Paci, Rossi 14, Guastamacchia, Ambrosetti 6.

Coach: Martelossi – Vice: Trimboli – Assistente: Bagni

Tiri da 2: 52% (16/31) | Tiri da 3: 37% (10/27) | Tiri liberi: 83% (10/12)

Fiorenzuola Bees:

Biorac, Galassi 10, Colussa 5, Bottioni 10, Seck 3, Voltolini 7, Gaye n.e., Sabic 17, Bellinsaso, Negri 4, Redini.

Coach: Dalmonte – Vice: Dirella – Assistente: Mellone

Tiri da 2: 48% (13/27) | Tiri da 3: 23% (7/31) | Tiri liberi: 45% (9/20)

Arbitri: Di Franco (Bergamo), Toffali (Villasanta – MB)