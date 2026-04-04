Playoff 5° posto, Cisterna cade sotto i colpi di Milano

All’Allianz Cloud, Milano è troppo per Cisterna, che inaugura il cammino nei playoff per il quinto posto con una sconfitta netta e senza appello. Il 3-0 finale, maturato in gara 1 con parziali inequivocabili (25-19, 25-14, 25-14), evidenzia il divario visto in campo tra i meneghini, ancora galvanizzati dal recente trionfo europeo, e una formazione pontina apparsa troppo contratta e lontana dai suoi standard migliori.

Sin dalle prime battute di gioco, l’Allianz ha imposto un ritmo altissimo, mettendo in crisi la ricezione ospite con un servizio al veleno e una gestione impeccabile della fase di attacco, mentre il sestetto di Cisterna, forse penalizzato dalla lunga inattività agonistica dopo aver centrato la salvezza, non è mai riuscito a trovare le contromisure necessarie per restare in scia. La superiorità dei padroni di casa si è fatta ancora più schiacciante nei due set successivi, dove l’organizzazione difensiva di Milano ha spento sul nascere ogni timido tentativo di reazione della squadra di via delle Provincie, incapace di opporre la necessaria resistenza fisica e mentale.

Ora appuntamento a gara 2. Mercoledì prossimo, tra le mura amiche del palazzetto di casa, servirà una vera e propria metamorfosi per cambiare l’inerzia della serie, ritrovando quella grinta e quella lucidità tecnica indispensabili per contrastare una Milano che, in questo primo round, è sembrata davvero fuori portata.