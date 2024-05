Playoff, domani la sfida tra Taranto e Latina. Fontana: “Siamo pronti”

Vigilia del primo turno dei playoff, valevoli per la promozione in Serie B. I ragazzi di Gaetano Fontana, sfideranno domani alle 20,30 allo Iacovone il Taranto di Ezio Capuano. Una gara tosta in cui i pontini, per andare avanti, dovranno solamente vincere al cospetto dei pugliesi, che avranno a disposizione due risultati su tre. Intervenuto in conferenza, Gaetano Fontana così ha introdotto il match, partendo dalle condizioni dei nerazzurri:

“Siamo pronti, sono partite che dal punto di vista emotivo non le devi neanche preparare. Purtroppo siamo condizionati dal risultato, abbiamo l’obbligo di vincere per andare avanti, ma non dovremo avere l’ansia di dover risolvere subito la partita e di andare a cercare il gol. Dovremo stare attenti perché di fronte sappiamo di avere una squadra che vive di ripartenze e di strappi di giocatori di categoria, che noi conosciamo bene. Dovremo limitarli e nello stesso tempo cercare di fare noi la partita per provare a costruire la vittoria”.

Sul tifo dello Iacovone:

“Troveremo un ambiente tosto perché Taranto vive di calcio. Sappiamo quello che ci attende e la nostra capacità dovrà essere quella di tenere la testa concentrata alle dinamiche di gioco, solo stando dentro la partita potremo capire come sfruttare determinate situazione, che ci si presenteranno”.

Il futuro di Fontana non sembra legato ai playoff:

“Credo che il destino dell’allenatore sia legato al lavoro, che uno porta e a tutto quello che poi è riuscito a fare nel corso dell’attività. Il Latina, da come mi è sembrato di capire, è una società che fa le sua valutazione inerenti alla crescita della squadra, dei ragazzi, dal tipo di lavoro e dalla metodologia che abbiamo portato avanti. Intanto finiamo questo torneo cercando di arrivare più avanti possibile, questo è l’obiettivo, poi a bocce ferme si parlerà di tutto”.