Playoff, il Latina non perde allo Iacovone ma passa il Taranto: stagione terminata

Finisce allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la stagione sportiva 2023/2024 del Latina Calcio 1932.

Con gli sfavori del pronostico e del piazzamento di classifica, agli uomini di Gaetano Fontana era richiesta un’impresa: battere il Taranto fuori casa ed avanzare al secondo turno del girone, una cosa che il Latina Calcio non ha ancora mai fatto dal ritorno nei professionisti. La prossima sarà infatti la quarta stagione consecutiva in terza serie.

Nonostante il grande pubblico dello stadio Iacovone, il Latina ha imposto il proprio gioco per 90 minuti, dominando l’incontro e sterilizzando la manovra dei tarantini di Ezio Capuano, uscendo immeritatamente al primo turno dei playoff.

Tantissime le occasioni di nerazzurri, leziosi in attacco e deficitari in freddezza sottoporta. Azioni più pericolose passate per la testa di Mastroianni, l’uomo che ha più impegnato Vannucchi, estremo difensore del Taranto e vero artefice del passaggio del turno.

“Il risultato va accettato, dentro la partita ci sono tante situazioni e io sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. – dichiara in sala stampa il tecnico Gaetano Fontana – Abbiamo iniziato un cammino in difficoltà, incontrandone delle altre nel percorso e so quello che abbiamo fatto per arrivare fino a qui. Arrivare fino a qui, nelle nostre condizioni, è qualcosa che ci deve rendere orgogliosi e contenti.”

L’allenatore aveva ricevuto qualche domanda sul futuro in nerazzurro già nella conferenza stampa prepartita di Lunedì mattina, ammettendo però come stesse aspettando l’esito dei play-off per “rimanere sulla graticola”, ovvero concentrato sulla prossima gara, ma rivelando allo stesso tempo di avere avuto già apprezzamenti dalla proprietà in ottica futura.

Ora, a stagione terminata, il tecnico in conferenza ha detto che è pronto a sedersi con la proprietà per discutere definitivamente del futuro.

Taranto 0 – 0 Latina Calcio 1932

Taranto (3-4-3): Vannucchi, Ferrara (89’ Mastromonaco), Riggio (46’ Ladinetti), Simeri (57’ De Marchi), Bifulco (46’ Valietti), Enrici, Luciani, Calvano, Zonta, Miceli, Kanoute (57’ Orlando). A disposizione: Loliva, Costantino, Matera, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, De Marchi, Fabbro. Allenatore: Capuano.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Guadagno, Ercolano, Vona, Di Livio (88’ Fella), Mastroianni, Riccardi, De Santis, Marino (82’ Fabrizi), D’Orazio (82’ Del Sole), Crecco (68’ Capanni Dias), Paganini. A disposizione: Cardinali, Fasolino, Perseu, Cittadino, Sorrentino, Polletta, Scravaglieri. Di Renzo Allenatore: Fontana.

Arbitro dell’incontro: Mattia Caldera di Como.

Assistenti: Glauco Zanellati di Seregno e Gilberto Laghezza di Mestre.

Quarto Uomo: Michele Delrio di Reggio Emilia.

Marcatori:

Ammoniti: 26’ Marino (L), 63’ Enrici (T)

Recuperi: 1’ pt. 4’ st.

Angoli: Taranto 4 Latina Calcio 1932 2

Note: Spettatori totali circa 9.000