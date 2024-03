Playoff Serie C, ecco le date: il Latina sfiderebbe la Casertana

Tramite un comunicato ufficiale la Lega di Serie C ha ufficializzato quelle che saranno le date per quanto riguarda le sfide valevoli per i playoff e i playout della stagione 2023/24 di Lega Pro. Si parte il 4 maggio in un playoff al quale sicuramente vorrà partecipare il Latina guidato da Gaetano Fontana che dopo la convincente vittoria di Crotone prosegue lanciato verso l’obiettivo. La novità sarà quella dell’introduzione del Var, presente in tutte le gare di playoff e playout.

Un playoff che si suddividerà in tre fasi: la prima è quella dei gironi, la seconda quella Nazionale e a completare il quadro le Final Four. Nel primo turno dei playoff del girone si affronteranno le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone. La quinta affronterà la decima, la sesta la nona e infine settima contro ottava. Dunque con la classifica di oggi il Latina andrebbe a sfidare la Casertana in un match secco in cui, in caso di parità al termine dei regolamentari, passerà la miglior classificata. Alla seconda fase, primo turno, partecipano le sei qualificate più le terze classificate dei gironi e la vincitrice della Coppa Italia per un totale di dieci squadre. Alla fase Nazionale parteciperanno invece le cinque qualificate più le tre seconde classifica, per un totale di otto squadre.

Alla final four parteciperanno le quattro qualificate, che si sfideranno in due semifinali e poi successivamente nella finalissima.

Questo il calendario nel dettaglio:

FASE PLAY OFF DEL GIRONE:

1° Turno – Gara unica, sabato 4 maggio 2024.

2° Turno – Gara unica, martedì 7 maggio 2024.

FASE PLAY OFF NAZIONALE: