Playoff Serie D, la Virtus Volley Latina sogna

Parte nel migliore dei modi il cammino playoff della Del Prete Virtus Volley Latina, che supera 3-1 l’AGT Volley Sant’Ambrogio sul Garigliano nella gara d’esordio del Girone L di Prima Divisione femminile e continua a inseguire il sogno promozione in Serie D.

Un successo pesante per la formazione pontina, arrivato al termine dell’unica trasferta del mini girone playoff che comprende anche Aurelio SG e Volley Academy Rieti. Nell’altra sfida del raggruppamento, infatti, l’Aurelio ha battuto Rieti sempre con il punteggio di 3-1, agganciando così Latina in vetta alla classifica.

Per le ragazze allenate da coach Luca Schivo saranno ora decisive le due gare casalinghe consecutive, entrambe in programma nella palestra del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina. Domenica 24 maggio alle ore 18 arriverà la Volley Academy Rieti, obbligata a vincere dopo il ko all’esordio, mentre il 24 maggio andrà in scena la sfida potenzialmente decisiva contro Aurelio.

La Del Prete Virtus Volley Latina arriva a questa fase forte dell’entusiasmo maturato nelle ultime stagioni. Il gruppo, infatti, è reduce dalla promozione dalla Seconda alla Prima Divisione ottenuta attraverso i playoff provinciali e, nonostante qualche cambiamento nell’organico, ha confermato importanti segnali di crescita anche in questa stagione.

La società, intanto, ha chiamato a raccolta tutto il settore giovanile per sostenere la prima squadra in questo momento cruciale dell’annata sportiva.

Proseguono parallelamente anche gli impegni delle rappresentative giovanili. Nell’Under 13 l’Allit Virtus Volley Latina recupererà nel weekend la gara contro Ma.i.el. ’95, mentre nell’Under 17 FIPAV la New Distribution Virtus Volley Latina sarà impegnata sabato sul campo della Volley Terracina. Trasferta romana, infine, per l’Under 17 ACLI, attesa dalla sfida contro Avila.