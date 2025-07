Plus Sabaudia, parte l’era Beltrame: il pontino guiderà la squadra in A3

Inizia una nuova pagina per il Plus Volleyball Sabaudia: Stefano Beltrame è il nuovo capo allenatore della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie A3 maschile. Tecnico pontino, 43 anni, originario di Formia, Beltrame rappresenta il primo tassello del nuovo progetto del club.

“Sono molto felice di entrare in questo progetto, per me che sono nato in provincia di Latina ha un valore speciale – ha dichiarato il neo allenatore –. Allenare vicino casa significa sentire forte la responsabilità, ma anche l’entusiasmo di poter lavorare davanti a tanti amici e appassionati. Ringrazio la società per la fiducia, vogliamo costruire un’identità precisa fatta di gioco, attenzione e cultura del lavoro. È da lì che nasce ogni ambizione”.

Reduce da due stagioni in A2 con Aversa nel ruolo di assistente e scoutman, Beltrame vanta anche tre anni a Civita Castellana, dove ha vinto la Coppa Italia di categoria. Insieme al direttore sportivo Paolo Torre, ha già iniziato a pianificare la rosa e la preparazione atletica in vista del Volley Mercato di Bologna, primo step ufficiale della nuova stagione.

“Con il DS Torre ho trovato subito grande sintonia – aggiunge Beltrame –. Stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva, ma anche per creare un ambiente che sappia durare nel tempo. Il calore del pubblico e il sostegno degli sponsor saranno fondamentali, soprattutto nei momenti più delicati”.

Per il Plus Sabaudia si apre un ciclo nuovo, con l’ambizione di crescere e affermarsi in una categoria competitiva come la Serie A3.