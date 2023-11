Plus Volley Sabaudia, a Casarano in cerca di riscatto

Inizio molto complicato quello nella Serie A3 Credem per la Plus Volley Sabaudia.

Dopo le sconfitte a Fano e, l’ultima in casa, contro l’Avimecc Modica la Plus Volleyball Sabaudia ora è obbligata ad invertire la rotta con la trasferta campana di questa settimana.

Infatti domenica 19 novembre, alle ore 18.00, affronterà nel palazzetto dello sport di Cutrofiano la Leo Shoes Casarano per la partita valida per la sesta giornata di campionato di Serie A3 Credem Banca del girone Blu.

Si tratta di un match che si preannuncia difficile per la Plus Volleyall Sabaudia, infatti, oltre a dover dimostrare di aver superato la recente situazione di difficoltà in cui ha versato, dovrà battere un avversario, il Casarano, che ha sfoderato una grande verve nelle partite casalinghe.

Queste le parole del coach Leondino Giombini in conferenza stampa: “La Leo Shoes Casarano è una squadra che non era partita bene in campionato, avendo perso tre partite consecutive contro tre buone formazioni, ma che adesso si è ripresa con il tre a uno contro il Bari, in casa, e, sempre in casa, con un bel tre a zero contro il Napoli. Quindi diciamo, che perlomeno in casa, ha trovato una sua quadratura. Da ultimo ha perso contro il Fano, ma parliamo di un match contro una squadra candidata a vincere il girone. Si tratta di una partita, quella di domenica prossima, che si prospetta difficile; veniamo da due tre a zero, contro il Fano e il Modica, e vogliamo sicuramente riprenderci. Il Casarano può vantare un posto quattro straniero di buon livello, Topuzliev, e un ottimo opposto, Lugli; è, quindi, una squadra decisamente quadrata, che in questi due punti fermi trova i suoi principali terminali d’attacco. Dovremmo stare, quindi, attenti e, more solito, trovare la giusta concentrazione”.