Plus Volley Sabaudia, arriva Abagnale: “Qui per fare bene e aiutare la squadra”

Il Plus Volleyball Sabaudia dà il benvenuto a Francesco Abagnale, nuovo libero della squadra, in vista del campionato di pallavolo maschile di Serie A3. Nato a Massa di Somma nel 2003, Abagnale arriva dalla Top Volley e ha recentemente giocato in prestito al Kim Volley Pontinia.

“Voglio imparare dai miei compagni e crescere come giocatore,” ha dichiarato Abagnale, che si unisce a un gruppo di nuovi arrivati, tra cui figurano anche Lorenzo Menichini e Riccardo Mazzon.

Con una rosa rinforzata e un mix di giovani talenti e giocatori esperti, Sabaudia si prepara a un’annata ambiziosa, puntando a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato.