Plus Volley Sabaudia, Bove non inverte la rotta: sconfitta a Napoli

La Plus Volleyball Sabaudia affidata a Tony Bove per la trasferta di Napoli, incontro valido per la 9 giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca. Una sconfitta che riassume il difficile momento attraversato dalla compagine pontina, sottotono su mote palle e bloccata da un’ottima QuartWave Napoli che vince 3-1.

Primo Set: Starting six per Sabaudia con Bisci libero, Schettino in regia, opposto Onwuelo, schiaccitori Urbanowicz e De Paola, al centro Andriola e Mazza. Partono subito forte i padroni di casa che approfittano degli errori dei pontini, ne approfitta Starace che mette a terra la palla del 8-4. Napoli raggiunge il massimo vantaggio di più cinque e riesce a mantenerlo fino al 17-12, coach Bove sostituisce Urbanowicz con Ferenciac. Sabaudia in totale confusione, Napoli ringrazia e si prende il primo parziale, 25-16.

Secondo Set: Sabaudia prova a reagire subito e grazie alle giocate di De Paola e Onwuelo si porta avanti riuscendo a mantenere un discreto vantaggio nella prima parte di set, 5-9. I partenopei si riorganizzano e nella seconda parte del set si portano a meno uno, 10-11. Fuori De Paola e dentro Della Rosa, i laziali provano a reagire con il solito Onwuelo, 13-16. Pallonetto di Andriola che spezza il fiato agli avversari mettendo a terra la palla che chiude il set a favore della Plus Volleyball, 19-25.

Terzo Set: Inizio parziale giocato punto a punto, le due compagini si equivalgono, poi Napoli accelera e prende il largo, 8-4. I campani sono più ordinati e concreti e riescono a controllare gli avversari, creando non poche difficoltà ai giocatori di Tony Bove, 15-11. Reazione Sabaudia, che si tiene in scia con una potente diagonale di Urbanowicz, 18-17. Muro di Mazza su Cefariello, 19-19. Nonostante il recupero dei pontini, Napoli ha la meglio, 25-23.

Quarto Set: Una sola squadra in campo, Napoli avanti 7-1, Bove corre ai ripari e sostituisce il palleggiatore, fuori Schettino dentro Catinelli. I pontini provano a reagire e recuperano con le palle veloci di Catinelli ben sfruttare da Onwuelo e De Paola, 16-13. Starace e compagni non ci stanno e si riportano ad una distanza di sicurezza che costringe Bove a chiamare time out, 21-14. Napoli chiude 25-21, vince l’incontro e si aggiudica i tre punti in palio.

IL TABELLINO

QuartWave Napoli – Plus Volleyball Sabaudia: 3-1 (25-16; 19-25; 25-23; 25-21)

QuartWave Napoli: Quantarelli, Saccone, Starace, Leone, Monda, Calabrese, Malanga, Cefariello, Ardito, Sulista, Martino, Piscopo, Matano, Montò, Piccolo. All.: Calabrese.

Plus Volleyball Sabaudia: Bisci (L), Andriola, De Paola, Ferenciac, Mazza, Crolla, Onwuelo, Della Rosa, Rondoni (L), Schettino, Urbanowicz, De Vito, Catinelli. All.: Bove.