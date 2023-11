Plus Volley Sabaudia, domani arriva la capolista Macerata

La Plus Volleyball Sabaudia domani riceverà la capolista Banca Macerata, che con in suoi ben 17 punti svetta solitaria in classifica. L’incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca girone Blu si terrà presso il PalaVitaletti di via Conte Verde a Sabaudia, alle ore 16.00. I pontini, consapevoli della difficoltà di dover affrontare la capolista del girone, si sono impegnati duramente negli allenamenti di questa settimana e con spirito combattivo si preparano a ricevere in casa i temibili ospiti.

Leondino Giombini (coach Plus Volleyball Sabaudia): “Si tratta chiaramente di una partita contro un avversario molto forte, che ha perso una sola partita fino adesso. E’ una formazione molto attrezzata sia dal punto di vista fisico che tecnico, abile nel giocare, cioè è una squadra che sa giocare palloni difficili, con tante rigiocate. Quindi non ti mette nelle condizioni di fare un cambio palla facile né un punto facile, si tratta infatti di una squadra di alto livello che punta alla promozione nel campionato superiore. Sarà pertanto una partita difficile ma magari una di quelle in cui trovi motivazioni in più, che ti possono aiutare a osare, a rischiare quel qualcosa in più senza avere timore di perdere.”

Stefano Schettino (Plus Volleyball Sabaudia): “Domenica giochiamo contro Banca Macerata che una delle squadre più in forma di questo girone Blu ed è anche una delle formazioni più organizzate per fare il salto di categoria. Si tratta di un team completo in tutti reparti, quindi domenica sarà un match difficilissimo. Noi dal canto nostro dobbiamo cercare di dare il massimo e cercare di ottenere un buon risultato anche in casa, che purtroppo ci sta mancando da tanto tempo.”