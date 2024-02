Plus Volley Sabaudia, domani trasferta a San Giustino

La Plus Volleyball Sabaudia, scenderà in campo domani alle 20:30 contro San Giustino per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie A3 Credem Banca. Avversario secondo in classifica nel Girone Blu con 40 punti. Nella trasferta marchigiana coach Mosca cercherà di far esprimere al meglio i suoi ragazzi tornati alla vittoria nell’incontro casalingo, in cui i pontini hanno superato Napoli 3-1. San Giustino invece ha vinto 3-2 nella trasferta di Lecce. La partita tra la Plus Volleyball Sabaudia e la Erm Group San Giustino sarà trasmessa in diretta sul canale Legavolley sulla piattaforma web di YouTube.

Alla vigilia ha parlato: “Ci aspettano quattro finali, partite difficili, a partire da San Giustino, che in casa ha perso solo contro Palmi, battendo Macerata, Fano, Lagonegro a dimostrazione di quanto sia temibile tra le mura amiche. Per noi non cambia nulla, scenderemo in campo con la stessa mentalità e consapevolezza con cui siamo andati a giocare a Macerata, poi gli avversari hanno fatto una grande prestazione e ci hanno messo sotto. I ragazzi hanno dato il massimo in allenamento e faranno lo stesso in partita, poi alla fine della gara vedremo il nostro massimo a cosa ha portato, magari una vittoria, qualche punto, è importante restare in partita, senza rammarico”. Così invece Andrea Rondoni: “Veniamo da una vittoria molto importante contro Napoli, che ci ha permesso di uscire momentaneamente dalla zona play-out. Ci apprestiamo ad un’altra partita molto difficile a San Giustino. La loro forza principale è la fase muro-difesa, quindi dobbiamo cercare di avere un cambio palla fluido e lavorare bene in fase break. La classifica è cortissima, quindi andremo lì con il massimo rispetto per un avversario molto forte, ma proveremo a metterli in difficoltà e magari tornare con qualche punto a Sabaudia”.