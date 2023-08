Plus Volley Sabaudia, domenica la presentazione della squadra

Domenica alle 18 il grande volley torna protagonista nella città di Sabaudia con il raduno della Plus Volleyball presso l’Hotel Zeffiro. Terminata la pausa estiva, la Plus Volleyball Sabaudia è pronta a imbarcarsi nell’avventura del prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca. A guidare il team pontino, come già annunciato nel mese di luglio, sarà il tecnico di origini marchigiane Leondino Giombini.

Queste le parole del coach Giombini a due giorni dalla presentazione ufficiale della rosa:

Coach, che Sabaudia emerge dalle scelte di mercato operate nello scorso mese?

“Abbiamo cercato di costruire un team equilibrato che unisca elementi di comprovata esperienza come Stefano Schettino, Samuel Onwuelo, Federico Mazza, Gianluca Bisci, Antonio De Paola, Jakub Urbanowicz, Armando De Vito, alcuni dei quali hanno già giocato a Sabaudia e quindi hanno esperienza del palazzetto. Elementi più giovani come Francesco Andriola, Mario Catinelli, Mattia Della Rosa, Simone Crolla, che devono essere guidati e aiutati a crescere”.

Cosa puoi dirci del campionato?

“Il campionato che si prospetta mediamente alto, con squadre che si candidano a essere promosse come il Fano e il Macerata, ma nonostante queste oggettive difficoltà sono molto soddisfatto del mercato che abbiamo fatto”.

Senza svelare troppi dettagli, quale la tua strategia per la stagione che verrà?

“Iniziamo il campionato e pensiamo a fare una buona pallavolo e sicuramente ci toglieremo qualche soddisfazione”.

Che pubblico ti aspetti?

“Conosco la zona e il palazzetto. Mi aspetto un pubblico numeroso anche se sono consapevole che per il pubblico i risultati sono sempre importanti. Proprio tenendo in vista questi lavoreremo indefessamente”.

Adesso il calendario cosa prevede?

“Inizieremo il 28 mattina con i pesi, divisi in due gruppi e il pomeriggio tecnica e atletica al palazzetto, questo per tutta la settimana. Sabato e domenica libero. Lo stesso per la settimana successiva e poi inizierà il giro delle amichevoli”.

Rimanendo scaramantici, in conclusione, che stagione ti aspetti?

“Mi aspetto prima di tutto di far divertire il nostro pubblico con un bel gioco e poi sicuramenti di toglierci le nostre soddisfazioni perché siamo attrezzati per farlo. Vi aspettiamo numerosi al PalaVitaletti!”.