Plus Volley Sabaudia, dura sconfitta interna contro Macerata

Pesante sconfitta interna per Sabaudia nello scorso turno di Serie A3 Credem Banca, cede infatti per 0-3 agli ospiti di Macerata.

Si lotta duramente all’inizio del primo set della partita tra la Plus Volleyball Sabaudia e la Banca Macerata, infatti entrambe le squadre sono decise a non lasciare un millimetro di spazio di manovra all’altra. In corrispondenza del dodicesimo punto, con un ottimo De Paola alla battuta, il Sabaudia passa in vantaggio. Macerata tallona da vicino i padroni di casa e riesce al diciottesimo punto a superarlo. Alla fine ad avere la meglio in questo combattuto set è proprio la squadra marchigiana, con il parziale di 20-25. Nel secondo set si gioca nuovamente sul filo della parità, fino a quando la formazione ospite con un ace di Nicolò Casaro non passa in vantaggio. Al 11-17 in favore del Macerata coach Giombini dispone l’avvicendamento al palleggio di Stefano Schettino con Mario Catinelli Guglielminetti per poi chiedere un time out tecnico. Il divario però si allarga sempre di più e alla fine, nonostante le buone giocate di Urbanowicz e dell’opposto Samuel Onwuelo, il Macerata riesce a chiudere con il parziale di 17-25. Un combattivo Sabaudia si affaccia al terzo set ma deve scontrarsi contro la ferrea volontà della squadra marchigiana di chiudere velocemente la trasferta pontina e di inanellare un’ulteriore vittoria alla lista dei lusinghieri risultati portati a casa. La formazione ospite prende il largo e, nonostante l’eroica rincorsa dei padroni di casa, chiude con il parziale di 17-25 vincendo la partita.

IL TABELLINO

Plus Volleyball Sabaudia – Banca Macerata: 0-3 (20-25; 17-25; 17-25)

Plus Volleyball Sabaudia: Bisci (L), Andriola 5, De Paola 6, Ferenciac, Mazza (ne), Crolla (ne), Onwuelo 13, Della Rosa, Rondoni (L), Schettino, Urbanowicz 7, De Vito 7, Catinelli. All.: Giombini.

Banca Macerata: Marsili 3, Pahor, Owusu, Fall 10, Penna, Casaro 16, Sanfilippo 8, Scrollavezza, Ravellino, D’Amato, Gabbanelli (L), Zornetta 10, Lozzaretto 9. All.: Castellano.

ARBITRI: Mannarino, Pazzaglini

Note:

Plus Volleyball Sabaudia: ace 4, err.batt. 7, ric.prf. 46%, att. 45%, muri 5.

Banca Macerata: ace 9, err.batt 10, ric.prf. 61%, att. 60%, muri 5.