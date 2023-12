Plus Volley Sabaudia, esordio amaro per coach Mosca

Decima giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca di scena al PalaVitaletti di Sabaudia, in campo la sfida è tra Plus Volleyball e San Giustino. Esordio per coach Mosca che schiera capitan Schettino in regia, libero Rondoni, centrali Andriola e Mazza, martelli Ferenciac e De Paola, opposto Urbanowicz.

Primo Set: Partenza set in perfetto equilibrio tra le due squadre in campo, poi gli ospiti allungano e Mosca chiede il primo time out, 8-12. Azioni del Sabaudia troppo prevedibili, gli avversari ne approfittano e staccano i padroni di casa con il massimo vantaggio di più sette, 9-16. Cambio in regia nelle fila dei pontini, fuori Schettino dentro Catinelli. San Giustino mantiene il vantaggio e si prende il parziale, 18-25.

Secondo Set: Parte bene Sabaudia che si porta subito avanti grazie alle giocate di Urbanowicz che trova il mani out di Cappelletti, 8-5. Andriola maestoso su Cozzolino trova il muro vincente, 12-7. Potente diagonale di De Paola sulla quale non possono fare nulla gli avversari, 16-12. La Plus Volleyball Sabaudia trova il massimo vantaggio di più sette con l’attacco vincente di Ferenciac, 20-13. Marra recupera una palla nel corridoio degli spogliatoi favorendo Biffi che spinge la palla nel campo degli avversari, free ball per i pontini che conquistano il punto per un’invasione a rete di Skuodis, 24-18. Set chiuso dall’ace di Della Rosa, 25-18.

Terzo Set: Inizio parziale giocato punto a punto, San Giustino prova una timida reazione ma i padroni di casa non mollano, 6-6. Sabaudia in confusione e sempre più prevedibile, gli ospiti allungano, 6-11. Gli ospiti controllano agilmente e mettono a segno punti pesanti, 15-20. I ragazzi di coach Mosca provano a reagire ma ormai è troppo tardi, 18-25.

Quarto Set: I giocatori di coach Bartolini spingono subito forte e trovano un parziale di più quattro, 4-8. Sabaudia inverte i martelli e cerca di recuperare il divario, doppio muro di Andriola prima su Bizzi e poi su Cappelletti, 10-13. Nuovo cambio in regia, in campo Catinelli che trova il punto, 14-16. Scambio lunghissimo chiuso ancora una volt da Andriola ben servito da Catinelli, 17-22. San Giustino si prende set, partita e l’intera posta in palio, 19-25.

IL TABELLINO

Plus Volleyball Sabaudia – Erm Group San Giustino: 1-3 (18-25; 25-18; 18-25; 19-25)

Plus Volleyball Sabaudia: Andriola 7, De Paola 5, Ferenciac 9, Mazza 6, Crolla, Onwuelo, Della Rosa 1, Rondoni (L), Schettino 1, Urbanowicz 28, De Vito, Catinelli 1. All.: Mosca.

Erm Group San Giustino: Troiani, Marra (L), Marzolla 17, Cozzolino, Ricci, Cioffi (L), Bragatto 10, Skuodis 3, Biffi 2, Stoppelli, Wawrzynczyk 25, Cappelletti 8, Quarta 9, Panizzi. All.: Bartolini.

ARBITRI: Pasciari, Morgillo.

Note:

Plus Volleyball Sabaudia: ace 5, err.batt. 9, ric.prf. 26%, att. 40%, muri 6.

Erm Group San Giustino: ace 3, err.batt 10, ric.prf. 25%, att. 50%, muri 15.