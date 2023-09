Plus Volley Sabaudia, il primo bilancio di Coach Giombini

Passate ormai tre settimane dall’inizio degli allenamenti la Plus VolleyBall Sabaudia comincia a scaldare i motori per il debutto del 15 ottobre nel girone blu del Campionato Serie A3 Credem Banca, l’avversario sarà la Folgore Massa.

Sono arrivate le parole del Coach Giombini che ha fatto un bilancio in queste tre settimane di preparazione:

“Un Bilancio senz’altro positivo. Stiamo concludendo la terza settimana cercando di tenere un ritmo più alto possibile, sia per quanto riguarda la parte fisica che tecnica. Nonostante i carichi di lavoro imponenti non mi posso lamentare della reazione dei giocatori, che si sono dimostrati molto reattivi soprattutto dal punto di vista tecnico. Sono contento dell’appuntamento di domani, giorno in cui avremo occasione di misurarci per la prima volta sul campo in un allenamento congiunto con il Cisterna Volley. Questa data è importante perché avremo modo di prendere confidenza con il terreno di gioco, che è alla fine l’elemento che conta. Per quanto riguarda più da vicino la preparazione, per ora ci stiamo allenando tutti i giorni, tranne il weekend che lascio sostanzialmente libero, in modo molto intenso, curando in particolar modo la parte fisica. Questo è l’obiettivo anche per la prossima settimana. Nelle successive taglierò un pochino sulla quantità e cercherò di puntare sulla qualità in vista dell’inizio del campionato”.

Arrivano anche le parole di Samuel Onwuelo:

“Sono molto lieto del mio rientro in campo dopo la pausa estiva. Gli allenamenti sotto l’attenta guida di Coach Giombini mi hanno aiutato fin da subito a rientrare in piena efficienza fisica. Sono contento in particolar modo del buon feeling che si è instaurato tra i compagni di squadra, con alcuni dei quali abbiamo percorso in passato pezzi di strada in comune. Adesso la testa è già puntata all’inizio del campionato, che si prospetta molto difficile, ma sono convinto che con la giusta mentalità e il corretto approccio in campo sapremo toglierci delle soddisfazioni”.