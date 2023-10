Plus Volley Sabaudia, ko di misura nella prima uscita casalinga

È all’insegna della parità che si apre questa terza partita di campionato, tra la Plus Volleyball Sabaudia e l’OmiFer Palmi, infatti entrambe le squadre incontrano difficoltà a imporre la direzione voluta al match. Questa situazione di stallo, che sembrava interminabile, si interrompe quando il Sabaudia si porta avanti sulla squadra ospite con un muro, che le consegna il ventesimo punto e due lunghezze di vantaggio. Tuttavia il Palmi non si fa trovare impreparato e recupera il gap. Un video check, richiesto dal Sabaudia, consegna il ventiquattresimo punto alla squadra pontina, ma un muro out riporta nuovamente la situazione in parità e, quindi, con rammarico da parte dei pontini, si va ai vantaggi. Rammarico che dura poco, infatti con un ace di Federico Mazza si chiude, di lì a poco, a favore del Sabaudia il set, con il parziale di 28-26.

Nel secondo set l’OmiFer Palmi sembra aver preso bene le misure dell’avversario, infatti si porta subito in vantaggio. Prima che la distanza tra le due squadre diventi incolmabile, in corrispondenza del 6-10, il coach del Sabaudia Leondino Giombini chiama il time out tecnico. Di poco successivo l’ingresso nelle file dei pontini di Mattia Della Rosa, in sostituzione di Paul Ferenciac. Nonostante le misure prese, il divario continua ad aumentare. La Plus Volleyball Sabaudia ha ancora delle riserve di energia e le tira fuori, accorciando le distanze. Neanche questo sforzo finale però è sufficiente e, quindi, il Sabaudia deve consegnare la vittoria di questo set al Palmi, con il parziale di 20-25. Il terzo vede confrontarsi nuovamente le due squadre sul filo della parità, fino a quando, in corrispondenza del 4-4, l’OmiFer Palmi non prende il largo. Il team pontino si fa trovare però questa volta pronto e recupera lo svantaggio, mettendo in cascina diversi punti. Il Palmi non resta a guardare e si porta nuovamente avanti in corrispondenza del 17-19. Il set però non è finito e lo dimostra Urbanowicz mettendo a segno una schiacciata che vale la parità al Sabaudia, 22-22. I pontini non si fermano qui e chiudono infine il set con il parziale di 25-22. Nel quarto set il Palmi si dimostra non ancora pronto ad arrendersi e si porta rapidamente in vantaggio. Il Sabaudia però, deciso a portare a casa la partita con il pieno di punti, non demorde e lo tallona da vicino. Il team calabrese non si lascia intimorire e prende il largo, portandosi a cinque lunghezze di vantaggio. Con il parziale di 21-25 il Palmi chiude infine questo set a suo favore e quindi le due squadre si preparano al tiebreak. Nel tiebreak le due squadre tornano a confrontarsi punto su punto, ma il cambio campo vede in vantaggio i calabresi con il punteggio di 6-8. I pontini non si scoraggiano e guadagnano la parità, ma gli sforzi generosi del Sabaudia non vengono ripagati e il set si chiude a favore del Palmi con il parziale di 14-16, che gli vale la vittoria della trasferta pontina.

Plus Volleyball Sabaudia – OmiFer Palmi : 2-3 (28-26; 20-25; 25-22; 21-25; 14-16)

Plus Volleyball Sabaudia: Bisci (L), Andriola 11, De Paola (ne), Ferenciac 3, Mazza 8, Crolla (ne), Onwuelo 25, Della Rosa 1, Rondoni (L), Schettino (ne), Urbanowicz 20, De Vito 1, Catinelli 4. All.: Giombini.

Omifer Palmi: Cottarelli 6, Giuliani (L), Iovieno (ne), Gitto 9, Donati (L), Amato (ne), Stabrawa 30, Maccarone (ne), Russo 10, Corrado 22, Rau 8, Pellegrino, Carbone (ne). All.: D’Amico.

ARBITRI: Adamo, Proietti

Plus Volleyball Sabaudia: ace 1, err.batt. 7, ric.prf. 22%, att. 35%, muri 21.

OmiFer Palmi: ace 3, err.batt 16, ric.prf. 24%, att. 45%, muri 12.