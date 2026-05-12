Plus Volley Sabaudia, panchina affidata a Michele Totire: “Puntiamo al massimo”

Il Plus Volleyball Sabaudia riparte da Michele Totire. Sarà il tecnico barese, con un passato importante tra Serie A e Nazionali giovanili (Under 21 e 23), a guidare la formazione pontina nel prossimo campionato di Serie A3. Una scelta di spessore per dare continuità alla crescita del club dopo l’ottima stagione scorsa.

Il tecnico ha accolto la sfida con entusiasmo, sottolineando subito l’ambizione del nuovo progetto:

“Gigi Goldner e Paolo Torre mi hanno descritto obiettivi e progetti ambiziosi. Le aspettative devono essere sempre alte, specie al primo anno con un nuovo club. Una squadra ottiene ciò che merita: lavoreremo per meritare il massimo possibile”.

Sulla gestione del gruppo e sul rapporto con l’organico, Totire ha le idee chiare:

“Il rapporto con i giocatori è centrale: cerco sempre un ambiente di reciproca fiducia e rispetto del lavoro altrui. Quando si crea questo clima, spesso non servono neppure regole particolari”.

Infine, un commento sulla società e sull’importanza dell’approccio quotidiano in palestra:

“Il divertimento nel lavoro è una componente fondamentale. Seguivo già Sabaudia, ma dai recenti confronti ho trovato dirigenti preparati e attenti. Credo non manchi nulla per iniziare e lavorare bene”.