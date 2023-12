Plus Volley Sabaudia, rescissione consensuale con Bisci

Risoluzione consensuale tra l’atleta Gianluca Bisci e la Plus Volleyball Sabaudia. Il libero pugliese non fa più parte del rooster pontino. La Plus Volleyball Sabaudia ringrazia Gianluca Bisci per il contributo apportato, per la grande professionalità, lo spirito di sacrificio dimostrato e l’attaccamento ai colori della squadra. “Auguriamo a Bisci le migliori fortune per un grande

“Ho dovuto lasciare la squadra per motivi familiari – dichiara Bisci – questo è il vero motivo e siamo dovuti rientrare in Puglia. Dispiace tanto perché mi ero legato tanto alla società e al gruppo della squadra nonostante le difficoltà che stavamo attraversando, però la famiglia viene prima di tutto”.