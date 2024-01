Plus Volley Sabaudia, sabato al PalaVitaletti arriva Bari

La Plus Volleyball torna in campo per la prima partita del 2024 tra le mura amiche del PalaVitaletti di Sabaudia. Dopo la sconfitta esterna contro Sorrento persa 3-2 nell’incontro valido per la prima giornata di ritorno del girone Blu del campionato di Serie A3 Credem Banca, i giallo blu di coach Mosca ospitano la Just British Bari.

Il Sabaudia cerca un pronto riscatto nella gara casalinga di sabato 6 gennaio, dove alle 18 incontrerà i pugliesi del Bari, match trasmesso in diretta sul canale YouTube Legavolley.

Queste le parole del giocatore Federico Mazza:

“Sabato scenderemo in campo contro Bari e per noi sarà una partita importante anche per iniziare bene l’anno. Siamo concentrati sul match, questa settimana ci siamo allenati molto bene e in maniera continuativa e sicuramente faremo una bella gara”.