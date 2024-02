Plus Volley Sabaudia sconfitta in trasferta 3-0 dal Macerata

La Plus Volley è stata sconfitta in trasferta a Macerata 3-0 e così si è interrotta la serie positiva dei pontini. Questa volta è stata Macerata a dominare la partita mentre Sabaudia non è riuscita a tenere il ritmo.

Primo Set: Sui primi scambi la partita è equilibrata, i pontini riescono a tener testa agli avversari arrivando a portare a proprio favore due scambi lunghissimi, poi Macerata spinge sull’acceleratore con Casaro, 8-4. Muro difesa per i bianco rossi perfetto, Sabaudia prova ad entrare in partita con molta difficoltà, 16-12. Laziali troppo fallosi, Mosca chiama time out per parlare con i suoi e prova la carta Della Rosa, ma non sortisce nessun beneficio, i padroni di casa trovano il massimo vantaggio con lazzaretto che mette a segno anche un ace, 22-15. Macerata si aggiudica il primo set con il punto di Fall, 25-18.

Secondo Set: Sabaudia entra in campo con un’altra mentalità e si porta subito avanti, Catinelli smarca Onwuelo e De Vito chiude la porta in faccia a Casaro, 2-5. I padroni di casa recuperano e superano gli avversari, 6-5. Dodicesimo muro per i padroni di casa che doppiano i pontini, 12-6. Casaro mette a terra una diagonale potentissima, 16-10. Mosca cambia la regia, fuori Catinelli dentro Schettino, Macerata allunga con Lazzaretto, 20-14. Giallo per Mazza e poi arriva anche il rosso, cambio palla e punto ai bianco rossi, 22-16. I marchigiani si aggiudicano anche il secondo set, 25-20.

Terzo Set: Macerata rimane in scia dei set giocati e si porta subito avanti, 7-3. Il vantaggio viene mantenuto dai giocatori di coach Castellano che allungano ancora con Corsaro e Lazzaretto, 18-11. Orazi spiazza la difesa della Plus Volleyball con un pallonetto preciso, 21-14. Errore di Scettino in battuta, Macerata si aggiudica il set e la partita, 25-18

IL TABELLINO

Banca Macerata – Plus Volleyball Sabaudia: 3-0 (25-18; 25-20; 25-18)

Banca Macerata: Paolorosso, Marsili 3, Orazi 6, Pahor, Owusu, Fall 11, Penna 1, Casaro 14, Sanfilippo, Scrollavezza, Ravellino (L), D’Amato, Gabbanelli (L), Zornetta 5, Lazzaretto 8. All.: Castellano.

Plus Volleyball Sabaudia: Marangon, Tanzi, Ferenciac 4, Mazza 3, Onwuelo 6, Della Rosa, Rondoni (L), Schettino, Urbanowicz 11, De Vito 5, Catinelli 1. All.: Mosca.

Note:

Banca Macerata: ace 6, err.batt. 11, ric.prf. 42%, att. 29%, muri 12.

Plus Volleyball Sabaudia: ace 2, err.batt 14, ric.prf. 26%, att. 33%, muri 2.