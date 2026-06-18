Plus Volley Sabaudia, ufficiale la firma dell’opposto Alessandro Serangeli

Il Plus Volleyball Sabaudia riparte anche da Alessandro Serangeli. L’opposto veliterno, classe 2001, vestirà la maglia pontina per la terza stagione consecutiva e sarà ancora una pedina del roster a disposizione di coach Francesco Totire nel campionato di Serie A3 Credem Banca 2026/2027.

Cresciuto tra Velletri e le esperienze con Pallavolo Velletri e Pianeta Volley Aprilia, Serangeli ha trovato a Sabaudia la sua dimensione in Serie A3, consolidando il proprio percorso di crescita all’interno del progetto pontino.

“Sono felice di poter vestire la maglia del Sabaudia per il terzo anno consecutivo, è motivo di soddisfazione ma anche di responsabilità – ha dichiarato Serangeli –. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione: si riparte dal lavoro, dall’unione del gruppo e dalla determinazione per raggiungere gli obiettivi. Il nuovo allenatore porterà idee e stimoli nuovi”.

L’opposto guarda con fiducia al prossimo campionato: “Mi aspetto una stagione impegnativa ma ricca di soddisfazioni. Il sostegno del pubblico è sempre uno stimolo in più. Daremo il massimo per esprimere una buona pallavolo e avvicinare sempre più persone al Pala Vitaletti”.

Con la conferma di Serangeli, il Plus Volleyball Sabaudia aggiunge un altro tassello importante alla costruzione della squadra per la stagione 2026/2027, puntando su continuità e crescita del gruppo.