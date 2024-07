Plus Volleyball Sabaudia, c’è la conferma di Samuel Onwelo

Inizia la marcia d’avvicinamento alla ripresa del campionato per il Plus Volleyball Sabaudia, con la squadra guidata da coach Nello Mosca pronta a partecipare al campionato di pallavolo maschile di serie A3. Tra le conferme della formazione che ha chiuso in crescendo la scorsa stagione c’è Samuel Onwuelo, schiacciatore di 198 centimetri con una lunga esperienza in serie A.

Onwuelo, che ha già disputato dieci stagioni nella massima serie, ha espresso la sua soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società: “Sono molto felice di essere ancora qui a Sabaudia e ci tengo a ringraziare la società per la fiducia che ha riposto in me. Questo è molto importante per il contributo che continuerò a dare a questo club.” Con esperienze passate a Modena e Cisterna, Onwuelo sottolinea l’importanza di costruire sulle basi solide della scorsa stagione: “Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto lo scorso anno con un finale importante, e da quello dovremo costruire le nostre certezze.”

Il giocatore ha evidenziato il buon rapporto con compagni e staff, un elemento cruciale per il suo impegno futuro: “A Sabaudia mi sono trovato molto bene con i compagni e con lo staff, questo è sicuramente molto importante per me. Il mio obiettivo? Dare sempre il massimo per spingere la squadra a centrare i suoi obiettivi.”

Con un totale di 202 incontri disputati e 2.176 punti totalizzati tra regular season, play-off e Coppa Italia, Onwuelo si prepara con determinazione per la nuova stagione. Originario di Lagos, Nigeria, ma con passaporto italiano, Onwuelo è anche un ingegnere gestionale e un appassionato di libri e musica.

La prossima stagione si prospetta complessa, con squadre avversarie che si sono notevolmente rinforzate, ma Onwuelo e il Plus Volleyball Sabaudia mirano a consolidare il loro progetto e a puntare eventualmente più in alto.

La preparazione della squadra inizierà a breve, con test-match programmati per affinare le strategie e le prestazioni in vista dell’inizio del campionato.