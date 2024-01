Plus Volleyball Sabaudia, coach Mosca: “Sereni per dare tutto contro Palmi”

La Plus Volleyball in campo per la terza giornata di ritorno del girone Blu campionato di Serie A3 Credem Banca. Coach Aniello Mosca schiererà in campo il sestetto più in forma della rosa pontina per contrastare l’OmiFer Palmi. Il Sabaudia venderà cara la pelle per continuare a muovere la propria classifica nella gara esterna di domenica 14 gennaio, con inizio alle ore 16, match trasmesso in diretta sul canale YouTube Legavolley.

Aniello Mosca (coach Plus Volleyball Sabaudia): “In questo periodo stiamo crescendo tantissimo e stiamo giocando una buona pallavolo. Al di là della partita con Bari, in cui è arrivata la vittoria, anche nelle due precedenti trasferte di Marcianise e Sorrento, se avessimo portato via sei punti non ci sarebbe stato nulla da ridire, visto che per larghi tratti abbiamo dominato la partita ed eravamo sempre in vantaggio di 2 set ad 1, con un vantaggio importante nel quarto set, che poi per qualche disattenzione abbiamo perso. Comunque si vedeva già che la squadra stava giocando bene e la conferma è venuta con Bari. I ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro e secondo me il merito principale va a loro. Si sono messi a completa disposizione e si stanno sacrificando per poter risalire posizioni in classifica e raggiungere questo obiettivo che per noi avrebbe lo stesso valore o di più di un campionato vinto. Grande lavoro anche dei miei assistenti, Tony Bove e Paolo Torre, che mi stanno dando una mano enorme in palestra e fuori. Ci siamo ricompattati, abbiamo rasserenato l’ambiente e dato un’impronta di gioco alla squadra. Non è stato fatto ancora nulla perché ad oggi saremmo retrocessi dato che con la vittoria abbiamo solo scalato una posizione in classifica. Dobbiamo continuare così, ci aspettano due partite complicate contro Palmi e Fano, due team costruiti per vincere il campionato. Palmi è una squadra infarcita di giocatori di alta categoria, nominarne solo uno sarebbe come sminuire il valore della rosa in totale. Sono arrivati meritatamente alla final four della Coppa Italia di Serie A3, quindi tra le migliori quattro di categoria in Italia. Una partita complicata, ma noi siamo consapevoli che stiamo giocando bene e possiamo dar fastidio a chiunque. Andremo a Palmi per giocarci tutte le nostre chance e fare il meglio che possiamo. Quando uno lavora bene e da tutto sé stesso non deve avere rammarico, siamo abbastanza sereni per poter dare tutto e questa è la nostra forza”.