Plus Volleyball Sabaudia, guida tecnica affidata a Leondino Giombini

Prende forma il nuovo progetto pallavolistico targato Plus Volleyball Sabaudia. Il team pontino inizia a prendere forma, per portarsi ai nastri di partenza della prossima stagione di Serie A3 del campionato nazionale di pallavolo maschile e ritagliarsi un ruolo da protagonista. Una sfida affrontata con grandi stimoli e importanti obiettivi, come dimostrano le scelte tecniche che si stanno concretizzando in questi giorni. La dirigenza ha chiuso l’accordo per la scelta dell’allenatore, mettendo a segno il primo colpo di mercato: Leondino Giombini è il coach della Plus Volleyball Sabaudia. Nella sua carriera da tecnico Giombini ha avuto esperienze a Ravenna, Sabaudia, Piacenza e Ancona, ed è stato anche preparatore atletico della nazionale italiana femminile di beach volley e della nazionale maschile slovena. Da giocatore ha disputato quattro stagioni in A1 nella seconda metà degli anni novanta, vincendo una Coppa Cev.

Queste le prime parole del tecnico Leondino Giombini: “Sono contento ed entusiasta, ho voglia di fare un salto di qualità come allenatore. Ci sono le giuste motivazioni e anche i mezzi, sono carico per iniziare e soprattutto per fare bene. Conosco l’ambiente, in passato ho già allenato a Sabaudia, con la società stiamo cercando di allestire una squadra che ci piace e che possa dare le giuste basi per costruire delle solide fondamenta e realizzare un futuro di grandi soddisfazioni”.