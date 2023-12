Plus Volleyball Sabaudia, pontini a Napoli in cerca di riscatto

Torna il campo la compagine pontina della Plus Volley Sabaudia.

Dopo la sconfitta interna contro Banca Macerata giocata al PalaVitaletti nell’incontro valido per l’ottava giornata del girone Blu del campionato di Serie A3 Credem Banca i pontini cercano un pronto riscatto contro la Quantware. La Plus Volleyball infatti, dopo la rescissione consensuale con coach Leondino Giombini, cerca un pronto riscatto nella trasferta di sabato 2 dicembre a Napoli, dove alle 19incontrerà proprio la QuantWare, incontro in diretta sul canale YouTube Legavolley. Le due compagini occupano la parte bassa della classifica, i pontini hanno conquistato 6 punti, mentre i partenopei sono posizionati in decima posizione con 8 punti.

9ª giornata di andata – Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu

Sabato 2 dicembre 2023, ore 19.00

QuantWare Napoli – Plus Volleyball Sabaudia

Arbitri: Polenta Martin, Dell’Orso Alberto

Video Check: De Martino Dario

Segnapunti: Capezio Eleonora

Diretta YouTube Legavolley

Classifica

Banca Macerata 20, Smartsystem Fano 16, Rinascita Lagonegro 15, Erm Group San Giustino 14, Avimecc Modica 14, Aurispa DelCar Lecce 11, Shedirpharma Sorrento 11, OmiFer Palmi 8, Just British Bari 8, QuantWare Napoli 8, Leo Shoes Casarano 8, Plus Volleyball Sabaudia 6, Tim Montaggi Marcianise 5.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno