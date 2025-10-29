PNRR digitale, Tesone: “Latina è tra le amministrazioni più innovative del Lazio”

L’assessore alla Digitalizzazione del Comune di Latina, Francesca Tesone, ha illustrato in commissione Pianificazione e sicurezza lo stato di avanzamento dei progetti PNRR dedicati alla transizione digitale, confermando che tutte le misure sono in linea con i cronoprogrammi ministeriali.

“Molti progetti – ha dichiarato Tesone – sono già conclusi con certificazione positiva e finanziamento liquidato, mentre gli altri sono in fase avanzata. Parliamo di oltre 3 milioni di euro investiti, ai quali si aggiungono fondi complementari”. Tra i risultati già ottenuti spiccano l’implementazione di pagoPA, con oltre 100 servizi attivi e 10 milioni di euro incassati digitalmente, l’app IO con più di 12 servizi disponibili e l’evoluzione del portale istituzionale, accessibile tramite SPID o CIE.

In corso di attuazione la migrazione al cloud da oltre 920mila euro, lo Stato Civile Digitale che eliminerà definitivamente i registri cartacei, la rete dei 10 centri di facilitazione digitale con oltre 13.500 servizi già erogati e il piano di Cybersecurity per garantire protezione h24 alle infrastrutture informatiche comunali.

“Latina – ha concluso Tesone – sta trasformando la digitalizzazione in benefici concreti per i cittadini: meno burocrazia, più efficienza e sicurezza. Grazie a un lavoro coordinato tra assessorato, dirigenti e partner tecnologici, il nostro Comune è oggi tra le realtà più avanzate del Lazio nell’attuazione del PNRR digitale”.