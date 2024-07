Poco Latina nel test amichevole con l’Anzio

Ad un mese dall’inizio del Campionato di Serie C, c’è ancora tanto da lavorare in casa Latina. Ieri, dopo il match a porte chiuse a Trigoria con la Roma, sul campo dell’ex Fulgorcavi si è svolto il secondo test amichevole con l’Anzio di Mario Guida. Il Latina fa poco in una partita terminata a reti inviolate nel pomeriggio caratterizzato dal caldo torrido e in cui sicuramente si sono fatte sentire le due settimane di lavoro pieno. Tutto ciò era preventivato dal tecnico Pasquale Padalino che ha concesso i novanta minuti solamente a Marenco, Saccani e Capanni. Tanti i primavera in campo in una partita fatta di tanta ‘garra’ messa in campo dagli avversari. Prossimo test sabato 3 agosto con il Formia di Promozione.

Tabellini

LATINA (3-5-2): Zacchi (17’st Basti); Marenco, Di Renzo (33’pt E. Vona), A. Vona; Saccani, Scravaglieri (17’st Cipolla), Di Livio (33’ Cittadino), Riccardi (20’st Segat), Ercolano (31’pt Zitelli); Mastroianni (24’st Addessi), Capanni. All. Padalino

ANZIO: Perna, Bartolocci, Pompei, Maini, Sirignano, Valentini, Di Mino, Paglia, Bartolotta, Costa, Falasca. All. Guida

Arbitri: Veri di Vicenza

Assistenti: Tagliaferri di Nettuno e Borluzzi di Aprilia